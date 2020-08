Bündnis 90/Die Grünen Olsberg pflanzen Obstbäume und bieten Patenschaften an

Wer Lust auf frisches, regionales Obst aber keinen eigenen Garten oder keinen Platz für Obstbäume hat kann jetzt Patenschaften erwerben.

brilon-totallokal: Die Grünen in Olsberg legen eine Obstbaumwiese an und jeder kann eine Baum-Patenschaft erwerben. Dazu können beliebig viele Anteile für je 10,– Euro erworben werden. Die Bäume werden dann im Oktober gepflanzt. Zur Auswahl stehen Apfel-, Pflaumen-, Mirabellen- und Birnbäume.

Jede Patenschaft wird am entsprechenden Baum markiert und jeder Pate hat die Möglichkeit zu entscheiden, wie viele Anteile er erwerben möchte. Ein kompletter Baum kann für 5 Anteile (50 Euro) erworben werden. Einige dieser Patenschaften verlosen wir auch an unseren Wahlkampfständen am 22.08. und 12.09.2020.

Wer Interesse hat, meldet sich einfach auf einem unserer Internetkanäle oder per Mail an [email protected]. Neben dem Klimaschutz durch die gepflanzten Bäume kann so auch in ein paar Jahren das eigene Obst geerntet werden.

Quelle: Franz-Josef Weigand – Bündnis 90/Die Grünen Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon