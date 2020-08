Bürgermeister Dr. Bartsch im Gespräch mit allen Nachwuchskräften bei der Stadt Brilon

Bürgermeister begrüßt die Neuen Azubis der Stadt Brilon

brilon-totallokal: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch begrüßte, zusammen mit dem Ausbildungsleiter Michael Kahrig und den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes, 1. Beigeordneter Reinhold Huxoll und Kämmerer Wolfgang Pack sowie der Personalratsvorsitzenden Rita Niehaus alle neuen Nachwuchskräfte, die bei der Stadt Brilon zum 01.08.2020 einen neuen Lebensabschnitt begonnen und in unterschiedlichsten Bereichen ihre Ausbildung aufgenommen haben.

Bürgermeister Dr. Bartsch betonte die Wichtigkeit von Ausbildungsangeboten bei der Stadt Brilon. In verschiedenen Bereichen werden bis zu über 20 Ausbildungsplätze angeboten. Die Vielfalt dabei spiegelt den Bedarf einer Kommune wieder. Neben den klassischen Verwaltungsberufen wird regelmäßig im Bereich Forstwirt, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachangestellte/r in Bäderbetrieben, im IT-Bereich sowie in den Kindergärten ausgebildet. Außerdem werden regelmäßig Stellen im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes und im Praktikantenbereich angeboten. Hinzu kommen noch mögliche Stellen für Jurastudentinnen/en.

Bürgermeister Dr. Bartsch betonte insgesamt den hohen Stellenwert einer Ausbildung im öffentlichen Dienst und erklärte, dass die Stadt Brilon auch zukünftig sehr aktiv im Ausbildungsbereich tätig sein wird: „Nur durch eigene Ausbildung wird es gelingen, auch zukünftig und dauerhaft qualifizierte Fachkräfte in den ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen der Stadt Brilon zu gewinnen.“ Als Informationsmöglichkeiten über die unterschiedlichen Berufe nannte er etwa die Ausbildungsbörsen und die persönlichen Gespräche mit der Ausbildungsleitung vor Ort oder den Besuchen in Schulen durch Herrn Kahrig. Abschließend wünschte Dr. Bartsch den neuen Auszubildenden und Praktikanten viel Erfolg und auch Freude für und in der Ausbildung und versprach jegliche Unterstützung bei allen Fragen und Problemen.

Namen der neuen Auszubildenden/Jahrespraktikanten:

Jessica Mann (Verwaltungsfachangestellte);

Merle Muckermann (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste);

Robin Emmerich (Fachinformatiker Systemintegration);

Peter Göke (Forstwirt);

Alessia Dossena (Praktikantin Anerkennungsjahr);

Lätizia Jonassohn (FOS 11 Praktikantin)

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon