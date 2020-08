POL-HSK: Unfall im Bike-Park

Bad Driburger mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

brilon-totallokal: Am Sonntag gegen 15:10 Uhr kam es zu einem Unfall in einem Bike-Park an der L 870. Ein 35-jähriger Mann befuhr den Park und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Bad Driburger verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon