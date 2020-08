Sensburg: Sauerland verkraftet keine noch größere Zahl an Windrädern

SPD Fraktionsvorsitzender spricht sich für noch mehr Windkraft im Sauerland aus

brilon-totallokal: Die Aussage des Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, der sich für einen stärkeren Ausbau der Windkraft im Sauerland ausspricht, empfindet der heimische CDU Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg unverantwortlich.

„Von Düsseldorf aus die Windräder ganz ins Sauerland zu schieben, spaltet unser Land. Jede Region muss beim Thema Windkraft einen Teil der Lasten tragen. Das Sauerland hat hier schon besonders viel getan. Unsere Region jetzt noch mehr zu belasten, trägt dem Schutz von Mensch und Umwelt nicht hinreichend Rechnung.“ so der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. „Auch so ein grundsätzlich besonnener Politiker, wie Thomas Kutschaty, sollte im Sommer nicht versuchen Schlagzeilen auf dem Rücken von einzelnen Regionen unseres Landes Nordrhein-Westfalen zu machen.“, so Sensburg weiter.

Quelle: Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB

