Maria Morgenroth wird für 50 Mal Sportabzeichen geehrt

KreisSportBund HSK ehrt Maria Morgenroth





brilon-totallokal: Trotz ausgefallener Ehrungsveranstaltung für wiederholte Abnahmen des Sportabzeichens hat es sich der KreisSportBund HSK nicht nehmen lassen und Maria Morgenroth aus Altenbüren in kleinem Kreise für ihre besonderen Leistungen geehrt.

2019 hatte sie zum 50. Mal die Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens erfolgreich absolviert. Mit fast 90 Jahren schafft sie immer noch die Leistungen für das Abzeichen in Gold, wie sie betont. „Auch in diesem Jahr war ich schon aktiv und habe das Abzeichen zum 51. Mal gemacht“, so Maria Morgenroth. Dabei ist sie nicht nur selbst sportlich sehr aktiv, sondern seit Jahren auch im Ehrenamt als Sportabzeichen-Prüferin für den TuS Elmerborg- Altenbüren tätig. So hat sie im letzten Jahr 42 Abzeichen abgenommen. In diesem Jahr werden es wohl etwas weniger, aber die Abnahmen laufen wieder.

Detlef Lins, Vorsitzender des KreisSportBund HSK stellt fest: „Maria Morgenroth ist ein Vorbild für alle Sportler/innen im HSK. Wir sollten uns an ihren Leistungen orientieren und uns über das Sportabzeichen in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination fit halten!“ Unter Einhaltung der Hygienevorschriften sind Abnahmen wieder möglich. Übungsmaterialien und Informationen zu den Anforderungen finden Sie unter: https://www.hochsauerlandsport.de/themen/sportabzeichen

Quelle: KreisSportBund HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon