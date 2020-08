POL-HSK: 7-Jähriger verletzt

7-jähriger Junge auf Fußgängerüberweg schwer verletzt

brilon-totallokal: An der Hoppecker Straße kam es auf einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall. Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr wollte ein 7-jähriger Junge aus Brilon die Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 56-jährigen Frau aus Brilon. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

