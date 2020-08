POL-HSK: Nach Sturz im Krankenhaus

62-jähriger Paderborner schwer verletzt

brilon-totallokal: Am Montagabend kam gegen 19.00 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer zu Fall. Der Mann aus Paderborn war mit seiner Maschine auf der L 912 aus Helmighausen kommend in Richtung Heringhausen unterwegs. Im Bereich der Sperrmauer in einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer.

