VHS-Online-Kurs: Sommergenuss in der Küche

Endlich Sommer – Nun ist die Zeit, diesen auch kulinarisch zu genießen

brilon-totallokal: .In diesem VHS-Koch-Online-Kurs können die Teilnehmenden live mit der Dozentin Barbara Lütteken ein sommerliches Menü direkt in ihrer eigenen Küche zaubern und anschließend in gemütlicher Atmosphäre genießen. Den Zugangslink sowie eine Auflistung der benötigten Lebensmittel und Rezepte erhalten die Teilnehmenden vorab per Mail. Der Online-Kurs findet am Mittwoch, den 19. August, von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02992-1280 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

