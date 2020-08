Live-Auftritte von Eskimo Callboy zu gewinnen / Jetzt online bis 19. August bewerben

brilon-totallokal: Jetzt erst Recht: Warsteiner bringt in einem Ausnahme-Sommer ohne Konzerte Festivalstimmung in den heimischen Garten. Über www.warsteiner.de/wahre-gewinner/ können sich Musikfans ab sofort für zwei Auftritte der deutschen Metalcore-Stars Eskimo Callboy am 5. September und 19. September bewerben und aus dem heimischen Garten eine Konzertbühne machen. Zusätzlich werden unter allen Bewerbungen Festivalkits, Festivaltickets für 2021 und Warsteiner verlost, um den Durst auf das kommende Jahr zu stillen. Denn mindestens bis 2025 ist Warsteiner offiziell am Zapfhahn bei Rock am Ring und Rock im Park. „Warsteiner rockt im Garten“ wird über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und YouTube beworben.

Sommerzeit ist Festivalzeit – doch nicht in diesem Jahr: Musikfans sehnen sich nach Live-Konzerten, satten Beats, gekühltem Dosenbier und ihrem Campingstuhl. „Doch damit die Sehnsucht nicht zu groß wird, bringen wir jetzt etwas Festivalstimmung in den heimischen Garten“, so Nadja Gärtner von Warsteiner. Zu gewinnen gibt es zwei Auftritte mit den Metalcore Stars Eskimo Callboy (EC), die mit ihrer Singleauskopplung ‚Hypa Hypa‘ aus der neuen EP ‚MMXX‘ (erscheint am 11. September 2020) ihre Fans begeistern. Über 4,4 Millionen Views hat das Video aktuell bei YouTube. Noch bis 19. August (12 Uhr) können sich alle Festival- und EC-Fans mit ihrem Garten als Festival-Location auf www.warsteiner.de/wahre-gewinner bewerben. Die Teilnehmerzahl ist pro Konzert auf 20 Personen begrenzt.

Das außergewöhnliche Format wird mit einem Online-Spot in den sozialen Netzwerken begleitet. Im Spot trifft sich die Band zum Proben. Beim Betreten des Studios entdecken sie Kevin, der im Probenraum gezeltet hat, um seine Festivalsehnsucht zu stillen. Zusammen sitzen sie mit einer Flasche Warsteiner in der Hand auf Campingstühlen und Isomatten und überlegen, bis sie plötzlich die Idee haben: „Können die Fans nicht zum Festival, dann kommen wir eben zu Ihnen. Der Spot spiegelt unsere persönliche Gefühlslage wieder – wir sehnen uns, wie jeder andere, auch nach Normalität und einen ganz normalen Festivalsommer herbei. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir gemeinsam mit Warsteiner für etwas Festivalstimmung im Kleinen sorgen können“, freut sich David Friedrich, Schlagzeuger bei EC.

Ausführende Agenturen: Ideengeber von „Warsteiner rockt im Garten“ sind Live Nation Brand Partnership & Media GmbH und die Hamburger Agentur Freunde des Hauses, die sich 2018 den Kommunikationsetat für die Warsteiner Brauerei sicherte. Für die Umsetzung verantwortlich ist Live Nation Brand Partnership & Media GmbH. Seit Anfang des Jahres arbeitet das führende Live-Entertainment- und eCommerce-Unternehmen mit Warsteiner im Musik- und Veranstaltungssponsoring zusammen. Zuletzt wurde die Partnerschaft mit Rock am Ring und Rock im Park bis 2025 unterzeichnet. Die Digitalagentur OMG FUSE verantwortet die Ausspielung der Kampagneninhalte in die Social-Media-Kanäle von Warsteiner und #musikdurstig. Bereits seit 2018 betreut FUSE aus Düsseldorf die Warsteiner Brauerei.