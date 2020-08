Endlich können wir wieder gemeinsam singen!

brilon-totallokal: Aufgrund der Corona-Pandemie können Viele ihren Hobbys noch immer nur eingeschränkt oder gar nicht mehr nachgehen. Auch der Chorbetrieb wurde von dem Virus in den letzten Wochen und Monaten stark beeinflusst, da gemeinsames Musizieren und vor allem gemeinsames Singen nicht mehr möglich waren. Auch heute gelten noch immer Hygienevorschriften, die eine Ausbreitung des Corona-Virus verhindern sollen, die aber das gemeinsame Singen im Chor wieder ermöglichen. Der junge Sauerländer Chor MUSIC-FACTORY Sauerland hatte seine Proben bisher komplett eingestellt und musste auch seine Auftritte des Jahres 2020 einbüßen.

Bis jetzt! Denn nun heißt es: Wir machen weiter – Seid dabei! Der Vorstand des Chores hat sich dazu entschlossen, den Probenbetrieb in ‚abgespeckter‘ Form wieder aufzunehmen und am 15. August 2020 erste Satzproben (Proben in den jeweiligen Stimmen) anzusetzen. Diese werden unter Einhaltung einiger Hygienemaßnahmen ablaufen, die auf der Website des Chores (http://MUSIC-FACTORY-sauerland.de/) nachgelesen werden können. Schweren Herzens mussten zwar die für diesen Winter angesetzten Konzerte unter dem Motto Musical- und Filmmusik abgesagt werden, diese werden jedoch im Jahr 2021 nachgeholt. Außerdem arbeiten viele kreative Köpfe der MUSIC-FACTORY an kleineren musikalischen Veranstaltungen; so wird es kleine Konzerte der ‚älteren‘ Sängerinnen oder Elternkonzerte von den Jüngeren geben. Außerdem will der Chor die ‚Auftrittspause‘ dafür nutzen, die einzelnen Stimmen zu stärken und ein ganz neues Repertoire einzustudieren. So kann die MUSIC-FACTORY gestärkt aus dieser Krise hervortreten und seinen Zuhörern ein besonders musikalisches Jahr 2021 bieten.

Daher kommt hier der Aufruf an DICH! Du bist zwischen 10 und 27 Jahren alt und hast Lust zu singen? Komm vorbei! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt bei uns einzusteigen! Gerne kannst du unsere Chorleiterin Marie Becker anrufen (Tel. 0151 61373590), um dich über den Chor und unser Repertoire zu informieren! Außer der Freude am Singen, musst Du nichts mitbringen.

In dieser Zeit ist es besonders wichtig, zusammenzuhalten und als starke Gemeinschaft zu funktionieren! Die Musik ist eine Möglichkeit, dieses Miteinander leben, auf andere übertragen und stärken zu können.

Solltest Du jetzt Lust haben vorbei zu kommen, melde dich bitte bei unserer Chorleiterin aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben für die Probe an!

Solltest du am 15. August keine Zeit haben, ist das kein Problem! Schau auf unserer Homepage http://MUSIC-FACTORY-sauerland.de unter TERMINE vorbei! Dort stehen weitere angesetzte Probentermine.

