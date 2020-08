Dirk Wiese zu Besuch beim THW Ortsverband Brilon

Auf Einladung des Ortsverbandes Brilon des Technischen Hilfswerks (THW) besuchte der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese die neuen Liegenschaften des THW im Industrie- und Gewerbegebiet Hinterm Gallberg.

brilon-totallokal: Im Beisein des Landesbeauftragten des THW NRW, Dr. Ingo Schliwienski, des Leiters der Regionalstelle Arnsberg Sascha Meyer, dem Ortsbeauftragten des THW Ortsverbandes Brilon Stephan Dohle, seinem Stellvertreter Stephan Becker, sowie Helfersprecherin Martina Schletter machte sich Dirk Wiese einen Eindruck von den frisch bezogenen neuen Räumlichkeiten.

Der Bund hat in den vergangenen Jahren in der großen Koalition die Haushaltsmittel des THW stetig erhöht. “Mich freut es sehr, dass die von uns erhöhten Mittel für das THW jetzt auch in Brilon in Form einer neuen Unterkunft und neuer Fahrzeuge vor Ort angekommen sind. Es ist schön zu sehen, wenn der persönliche Einsatz in Berlin zu so einem Ergebnis führt”, freut sich Dirk Wiese.

Das Technische Hilfswerk steht als Einsatzorganisation des Bundes mit über 80.000 ehrenamtlichen Helfer:innen im Bevölkerungs- und im Katastrophenschutz der Bevölkerung in Deutschland und auch weltweit bei Katastrophen und Unglücken zur Seite. Werden beispielsweise durch Unwetter großflächig Schäden verursacht, bedroht Hochwasser Städte und Gemeinden oder fällt die Stromversorgung länger aus, dann leisten die THW-Einsatzkräfte schnell und effizient technische Hilfe. Beim THW-Ortsverband Brilon gibt es unter anderem eine Bergungsgruppe sowie eine Fachgruppe für die Notversorgung und die Notinstandsetzung, aber auch eine Fachgruppe Infrastruktur. Daneben legt der Ortsverband großen Wert auf die Jugendarbeit mit einer eigenen THW-Jugend. Zudem unterstützt ein eigener Förderverein, die Arbeit des THW vor Ort, in welchem der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese auch Mitglied ist.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs informierten Dr. Ingo Schliwienski und Sascha Meyer über die Unterstützungsleistungen des THW in der Region in Zeiten von Corona, aber auch über die Möglichkeit des Bundesfreiwilligendienstes beim THW, welcher bei jung und noch nicht so alt auf großes Interesse stößt. Weitere Informationen finden sich auch unter www.thw-brilon.de/.

