Erweiterungsneubau für das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum „Leuchtturm Brilon e.V.“

Städtebauförderung | Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020

brilon-totallokal: Der gemeinnützige Verein „Familienzentrum Leuchtturm Brilon e.V.“ benötigt dringend weitere Raumkapazitäten in dem vorhandenen Doppelhaus in der Nähe des Naturschutzgebiet Drübel. Im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ wurde daher ein entsprechender Antrag an das Land NRW gestellt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat nun den Bewilligungsbescheid zur Erweiterung versandt. Die Maßnahme wird durch Bund und Land mit insgesamt 438.617,00 Euro gefördert (Förderquote 90 %).

Am vorhandenen Gebäude werden in einem Anbau zwei Gruppenräume mit je 30,0 qm und ein 70,0 qm Mehrzweckraum geschaffen. Gleichzeitig werden die Anforderungen der Barrierefreiheit umgesetzt. So kann das Gebäude dann für jedermann nutzbar werden. Durch die Erweiterung entsteht ein wichtiger zentraler Ort des sozialen Zusammenlebens für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Einkommen oder Religionszugehörigkeit.

Das Vorhaben in Holzrahmenbauweise setzt sich aus zwei Baukörpern zusammen. Zunächst wird ein Verbindungsbau mit einer barrierefreien Anbindung und einem behindertengerechten WC an das Bestandshaus errichtet. Im anschließenden Anbau entstehen die Gruppen- und Versammlungsräume. Der Anbau enthält dabei einen großen Versammlungs- bzw. Aufenthaltsraum und zwei kleinere Räume. Hier können beispielsweise das Senioren-Café ´, der Mittagstisch „Gemeinsam statt einsam“ (Kinder und Senioren), Entspannungskurse und vieles mehr stattfinden.

Frau Kuse und Frau Becher vom Familienzentrum Leuchtturm zeigen sich hoch erfreut, sind die Raumverhältnisse im Bestandsgebäude doch gegenwärtig sehr beengt. Bürgermeister Dr. Bartsch, seit den ersten Gesprächen überzeugt von der Notwendigkeit der Baumaßnahme, freut sich über die Förderzusage: „Die Maßnahme passt hervorragend in die Förderkulisse des Programms ‚Soziale Integration im Quartier‘. Durch diese mehr als sinnvolle Erweiterung kann die hervorragende Arbeit des Familienzentrums für alle Generationen deutlich verbessert werden. Der Leuchtturm ist ein wichtiger Baustein des sozialen Miteinanders in unserer Stadt.“

Nach Eingang des Förderbescheides können nun die eigentlichen Planungen beginnen. Der Baubeginn ist im nächsten Jahr vorgesehen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon