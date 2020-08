Kreisjugendtag der Sportjugend im HSK

Kreisjugendtag am 24.08.2020 ab 18Uhr als Online Versammlung

brilon-totallokal: Die Sportjugend im KreisSportBund HSK lädt alle Vereine und Fachverbände mit Kinder-und Jugendarbeit im HSK zum diesjährigen Kreisjugendtag ein. Anders als sonst findet der Jugendtag dieses Jahr in Form einer virtuellen Versammlung statt.

Inhaltlich widmet sich die Veranstaltung der neuen Sporthelferausbildung. Den Vereinen sollen Perspektiven und Möglichkeiten dargestellt werden in welcher Form die Sporthelfer in die Vereinsarbeit eingebunden werden können. Diesbezüglich soll ebenfalls eine Diskussion über bestehende Probleme und Hindernisse in der praktischen Umsetzung angeleitet werden. Entscheidungen stehen außerdem bei der Änderung der Jugendordnung und der Wahl des neuen Jugendvorstandes an.

Einladung und Zusatzinformationen sind unter folgenden Link verfügbar:

https://www.hochsauerlandsport.de/wir-ueber-uns/gremien/kreisjugendtag

Wir bitten alle Jugendvertreter*innen aus den Vereinen und Fachverbänden um Rückmeldung bis zum 17.08.2020: Per E-Mail [email protected] oder telefonisch unter: 02904 9763251

Quelle: KreissportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon