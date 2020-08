Das Rundum-Gartenerlebnis

Möglichkeiten, wie aus dem eigenen Grundstück ein kleines Paradies werden kann, gibt es unzählige.

brilon-totallokal: Auf der Suche nach Ideen durchforsten viele Gartenbesitzer zuerst das Internet, doch es ist mühsam, sich von Seite zu Seite zu klicken und durch die Anweisungen zu lesen. „All die Skizzen und Pläne, die man online findet, sind zu theoretisch, um wirklich zu begeistern“, meint van Oojen.

„Menschen brauchen das Rundum-Erlebnis, sie wollen fühlen, riechen, schmecken, sich hinsetzen, alles auf sich wirken lassen. Nur so merkt man, ob ein Garten tatsächlich zu einem passt.“

Schon vor über 30 Jahren begann der Landschaftsgärtner daher, Schaugärten anzulegen. Heute präsentiert er auf mehr als 22 Hektar Land über 200 verschiedene. Die ‘Gärten von Appeltern’, wie der Inspirationspark heißt. liegt knapp 50 Kilometer hinter der deutschen Grenze und ist täglich geöffnet. Ganz gleich, ob man daheim einen kleinen, städtischen oder einen großen Garten hat – hier gibt es für jeden passende Tipps und Ideen. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass bei uns alle Besucher ihr persönliches Gartenglück finden“, hebt van Ooijen hervor. „Deshalb dürfen auch alle Schaugärten tatsächlich begangen werden.

Man kann auf den Terrassen picknicken, auf einer Liege die Sonne genießen oder in dem großen Schwimmteich eine Runde drehen. Zusätzlich bieten wir auf unserer Website ausführliche Infos zu den Gärten sowie professionelle Pflegetipps.“ Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich in Appeltern inspirieren zu lassen. Denn die Gärten sind nun auf ihrem jährlichen Höhepunkt. Es ist ein Erlebnis für die Sinne und ein Spaziergang durch prachtvolle Natur. Man vergisst den Alltagsstress und kommt zur Ruhe. Die Ideen sammeln sich im Vorbeigehen und können in ein paar Wochen, wenn die Temperaturen wieder sinken und der Herbst als ideale Pflanzzeit an die Tür klopft, direkt umgesetzt werden.

Kinder haben freien Eintritt

Auch für die jungen Besucher hat der Park in den Niederlanden einiges zu bieten, zum Beispiel die drei Hektar große Entdecker-Insel. Ein großer Naturspielplatz wartet außerdem auf aktive Kletterer, in den Boden eingelassene Trampoline auf hohe Hüpfer und ein dichter Bambuswald auf weitsichtige Wegfinder. Zudem gibt es Weidentunnel, verschiedene Baum- und Spielhäuser, ein großes Schmetterlingsfeld

… Wer möchte, kann im Vorfeld online ein Lunchpaket individuell zusammenstellen und bei der Ankunft vor Ort abholen. Dann steht dem Picknick unter freiem Himmel nichts mehr im Weg. Und das Beste: Alle Kinder unter 12 Jahren haben in diesem Jahr freien Eintritt! Übrigens: Das Parkgelände ist weitläufig, die Wege breit, gesunder Abstand kann immer eingehalten werden. Zusätzlich darf täglich nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern in den Inspirationspark – der Kauf eines Online-Tickets im Vorfeld auf der Website ist daher obligatorisch.

Weitere Informationen gibt es auf https://appeltern.nl/de/.

Foto: Appeltern. – In Appeltern wartet das Rundum-Erlebnis. Dort kann man fühlen, riechen, schmecken, sich hinsetzen, alles auf sich wirken lassen und so ganz entspannt herausfinden, ob ein Garten zu einem passt.

Quelle: Appeltern

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon