Langjährige Partnerschaft verbindet

Warsteiner Brauerei und Stadt Paderborn verlängern Vertrag

brilon-totallokal: Regionale Premium-Biermarke Paderborner Gold und weitere Biere der Warsteiner Gruppe auf zahlreichen Veranstaltungen der Stadt

Die Paderborner stoßen am liebsten mit Paderborner Gold an: Bereits seit Jahrzehnten wird auf den Festen das lokale Premium-Fassbier gezapft. Zudem werden auch Warsteiner Herb Alkoholfrei und Biere der König Ludwig Brauerei ausgeschenkt. Der Partnerschaftsvertrag mit der Warsteiner Gruppe konnte jetzt langfristig und für über 60 geplante Feste in den kommenden Jahren verlängert werden.

In den kommenden Jahren sind bereits über 60 Veranstaltungen geplant, bei denen die Warsteiner Gruppe Ausschank- und Sponsoringpartner ist. Libori ist als größtes Volksfest ein Highlight der Region. „Unser Bierbrunnen zieht in jedem Jahr tausende Besucher an und feiert 2021 bereits seinen 50. Geburtstag. Darauf freuen wir uns besonders“, sagt Philip Renneke, Gebietsverkaufsleiter der Warsteiner Gruppe. Das Familienunternehmen verbindet seit Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit mit Volksfesten, Vereinen und Schaustellern.

Dazu zählt als langjähriger Vertragspartner auch die Stadt Paderborn. Auf Festen und Veranstaltungen wie dem Luna Park, Hochstift à la carte und Libori können Besucher neben der lokalen Premium-Biermarke Paderborner Gold auch Warsteiner Herb Alkoholfrei sowie Biere der König Ludwig Brauerei genießen. „In unserer Region sind Volksfeste Orte der Begegnung und des Miteinanders. Dass die Warsteiner Gruppe unsere Veranstaltungen tatkräftig unterstützt, freut uns sehr. Besonders durch den Standort der Paderborner Brauerei fühlen wir uns dem Familienunternehmen eng verbunden und pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärt Jens Reinhardt, Marketingchef der Stadt Paderborn. Neben den zahlreichen Festen und Kirmessen pflegt die Warsteiner Gruppe langjährige Partnerschaften mit im Raum Paderborn ansässigen Vereinen und Gastronomien.