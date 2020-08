Neue Mitarbeiterin beim DRK Autismus-Therapiezentrum Brilon

DRK Autismus-Therapiezentrums Brilon wird sehr gut angenommen

brilon-totallokal: Seit dem Start des DRK Autismus-Therapiezentrums Brilon (ATZ) wird das Angebotsspektrum aus Therapie und Beratung im Altkreis Brilon sowie im Altkreis Meschede sehr gut angenommen. Kürzlich konnte durch eine Kooperation mit der Jugendhilfe Olsberg neben Brilon ein weiterer Standort des Autismus-Therapiezentrums in Olsberg eröffnet werden. „So haben wir die Möglichkeit, auch im Raum Olsberg verstärkt Therapien anzubieten“, freut sich Dr. Christian Hülsken, Leiter des ATZ.

Zeitgleich zur räumlichen Erweiterung begrüßt das DRK Brilon eine neue Mitarbeiterin für das ATZ. Daniela Rüther ist Heilpädagogin und blickt auf eine langjährige berufliche Erfahrung im Bereich des Autismus zurück. Sie war im Sozialwerk St. Georg als Fachleitung im Eric-Schopler-Haus tätig und hat zuletzt bereits als therapeutische Fachkraft des DRK-Autismus-Therapiezentrums in Arnsberg gearbeitet. Frau Rüther wird mit einem Schwerpunkt in der Zweigstelle in Olsberg tätig sein.

Bild: Dr. Christian Hülsken, Leiter des ATZ, freut sich über die Unterstützung der neuen Kollegin Daniela Rüther

