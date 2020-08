Die Volksinitiative Artenschutz braucht Ihre Unterstützung

Grüne schließen sich der “Volksinitiative Artenschutz” an

brilon-totallokal: Die GRÜNEN im Hochsauerland rufen zur Unterstützung der NRW-weiten “Volksinitiative Artenvielfalt” auf und schließen sich der Unterschriftenaktion an. Unterschriftenbögen können auf der Seite www.artenvielfalt-nrw.de ausgedruckt und zum selbstständigen Sammeln von Unterschriften verwendet werden. Ausgefüllte Unterschriftenlisten können in der Kreisgeschäftsstelle der “GRÜNEN im Hochsauerland” in der Emhildisstraße 1 in Meschede abgegeben werden. Übergabetermine können unter der Telefonnummer 0172 / 586 83 64 vereinbart werden. Die GRÜNEN werden die unterschrieben Listen per Post an die Initiative Artenvielfalt weiterleiten.

Jede Unterschrift zählt

Unterschreiben kann jeder, der seinen Wohnsitz in NRW hat, mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Für den Erfolg der Unterschriftensammlung sind über 66.000 Unterschriften notwendig. Es beteiligen sich zahlreiche Umweltverbände an der Volksinitiative.

Jede Stimme zählt

Der GRÜNE Kreisverbandssprecher Stefan Schütte erklärt dazu: “Der Kampf gegen das Artensterben ist noch lange nicht verloren. Wir GRÜNE setzen uns bei der Kommunalwahl am 13. September für mehr Arten- und Umweltschutz ein. Jede Unterschrift und jede Stimme zählt.”

Bild: Wildpflanzenwiese in Marsberg, die aus der GRÜNEN Wildpflanzensamenkampagne hervorging. Das Foto wurde uns vom Garteneigentümer zugeschickt.

