Hochsauerlandwelle Rundbrief 06/2020

Liebe HSW.-Gemeinde, laiwe Frönne van diär Häugen Siuerlandwelle

brilon-totallokal: Auch wir müssen leider an der Plätzchen-Parade teilnehmen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung zwingt uns dazu, auf die sog. „Cookies“ hinzuweisen. Zwar erheben wir gar keine technischen oder funktionalen Nutzerdaten für einen Informationskuchen, aber wir können das bei anderen Diensten, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht ausschließen. Unser Geschäftsführer Rudolf Horst hat das genau recherchiert. Strafen von bis zu 70.000 Euro können wir nicht riskieren, denn dann wäre unser Verein und auch das Programm Geschichte. Also müssen auch wir auf die Nutzer-Kekse hinweisen.

Am Donnerstag erreichte uns freudige Kunde aus Münster. Dr. Werner Beckmann erhält den Rottendorf-Preis 2020 für besondere Verdienste um die niederdeutsche Sprache. Beckmanns Werner leitet das Mundartarchiv Sauerland in Eslohe- Cobbenrode und ist auch Sprecher in unserer Sendung „Do biste platt“. Mehr zum Thema in diesem Rundbrief.

Dieses Virus zwingt nun auch uns in die Knie. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr die Kursreihe „Crossmediale Bürgermedien besser kennenlernen“ durchführen. Wegen der wieder steigenden Infektionszahlen wollen wir die Kurse erst im nächsten Jahr anbieten. Dabei geht es um die Angebote und Nutzungsmöglichkeiten von Bürgermedien, die sich inzwischen auf die gesamte Medienvielfalt erstrecken und kreuz und quer verbunden sind – um den Begriff crossmedial einmal aufzudröseln. Die Kurse sollten in Arnsberg, Brilon und Eslohe angeboten werden. Allerdings richtet sich das auch nach den Orten, aus denen uns die meisten Anmeldungen erreichen. Eine ausführliche Kursdarstellung mit Programmablauf folgt in einem der nächsten Rundbriefe. Unverbindliche Anmeldungen zu den Kursen sind aber schon jetzt jederzeit unter [email protected] möglich.

Gut goon!

Markus Hiegemann

Die nächsten Sendungen der Hochsauerlandwelle

Unsere Sendungen an Sonn- und Feiertagen können wegen der Corona-Vorgaben von Radio Sauerland zurzeit nur einstündig laufen.

Mo, 10.08.2020 – 20 Uhr

DO BISTE PLATT 588

Das „ausgefallene“ Programm auf der Bohnenburg

Waosten-Suttrop / Warstein-Suttrop

Das „ausgefallene“ Programm der Hochsauerlandwelle

Mo, 17.08.2020 – 20 Uhr

DO BISTE PLATT 589

Das „ausgefallene“ Programm auf der Bohnenburg

Waosten-Suttrop / Warstein-Suttrop

Das „ausgefallene“ Programm der Hochsauerlandwelle

Di, 18.082020 – 20 Uhr

ExtraPlatt

Josef Dahme: Rippräppkes lank un twiäs düör’t Duarpliäwen

So, 23.08.2020 – 19 Uhr

MadS 50 – MUSIK AUS DEM SAUERLAND

Der Sauerländer Musiker Christian A. Storb aus Warstein

Mo, 24.08.2020 – 20 Uhr

DO BISTE PLATT 590

Rottendorf-Preis 2020 für Dr. Werner Beckmann

So, 30.08.2020 – 19 Uhr

MadS 51 – MUSIK AUS DEM SAUERLAND

Custom Gauge – HardPunkMetal aus dem Sauerland

