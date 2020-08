Seminar zu BrainGym

Brain-Gym®-Übungen stimulieren nicht nur den Körper, sondern auch das Gedächtnis.

brilon-totallokal: Die gymnastischen Übungen sind einfach nachzumachen, ob im Liegen, Stehen oder Sitzen. Die Übungen aktivieren die beiden Gehirnhälften, alle Sinne werden eingeschaltet, was somit die Konzentration, das Denken und das Gedächtnis fördert. Die Brain-Gym®-Übungen lassen sich schnell erlernen und können in jeden Alltag integrieren werden.

Ein Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. am 26. September 2020 von 10:00 bis 17:30 Uhr in der Tagungsstätte Soest könnten Interessierte unter Leitung der Entspannungspädagogin für Kinder und Erwachsene, Irene Ulrich, eine Reihe leichter, manchmal lustiger Übungen. Die Kosten betragen 79,00 € inkl. Verpflegung

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon