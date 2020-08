Elisabeth Vogel in den Ruhestand verabschiedet

Kindergarten Leiterin Frau Elisabeth Vogel herzlich und mit ein bisschen Wehmut verabschiedet

brilon-totallokal: Nach 45 Berufsjahren – davon die letzten 21 in Scharfenberg – wurde Elisabeth Vogel von der Scharfenberger Politik in den Ruhestand verabschiedet. Ortsvorsteher Klaus Götte und die beiden Ratsherren Heinz-Gerd Gehling und Lukas Wittmann brachten der langjährigen Leiterin des Kindergartens „Die kleinen Besenbinder“ in Scharfenberg an ihrem vorletzten Arbeitstag einige Grüße und gute Wünsche der Scharfenbergerinnen und Scharfenberger mit. In geselliger Runde ließ man bei alkoholfreiem Sekt das ein oder andere Ereignis rund um den Scharfenberger Kindergarten Revue passieren. Zum Abschluss wurde dann noch ein Erinnerungsfoto vor dem Gebäude gemacht. An dieser Stelle noch einmal alles Gute für den dritten Lebensabschnitt!

Quelle: Klaus Götte

