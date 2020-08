Warsteiner Music Contest bei der digitalen „ESL One Cologne 2020: Online“

Das weltbekannte Turnier findet zum ersten Mal online statt / Wettbewerb für Musiker

brilon-totallokal: Zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirmen zuhause: Vom 18. bis zum 30. August wird die „ESL One Cologne 2020: Online“ ausgerichtet. Das Turnier findet seit 2015 üblicherweise in der Lanxess Arena in Köln statt. Insgesamt 32 Teams aus Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien treten gegeneinander an und spielen um 500.000 US-Dollar Preisgeld. Warsteiner ist offizieller Sponsor des Turniers und bietet in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und Enter Records den „Warsteiner Music Contest“ an. Bis zum 18. August können Musiker ihre Songs auf der Website einreichen, um die Chance zu erhalten, offizieller Soundtrack des Wettbewerbs zu werden. Eine Jury kürt den Gewinner. Der Gewinnertitel wird während des Wettbewerbs im Livestream vorgestellt und als offizieller Soundtrack veröffentlicht.

Warsteiner bietet Musikern die Chance, ein internationales Publikum zu begeistern: Das eSports-Turnier „ESL One Cologne 2020: Online“ findet in diesem Jahr vom 18. bis zum 30. August komplett digital und nicht wie sonst in der Lanxess Arena in Köln statt. Die Warsteiner Brauerei unterstützt das Event als offizieller Sponsor und bietet einen Musikwettbewerb an. Im Rahmen des „Warsteiner Music Contest“ können sich Künstler auf einer Website bis zum 18. August mit ihren musikalischen Kreationen bewerben. Die Songs werden anschließend von einer Jury bewertet, bestehend aus Verantwortlichen der ESL, Enter Records und der Warsteiner Brauerei. Der Gewinnertitel wird dann im Livestream vorgestellt und im Anschluss als offizieller Soundtrack der „ESL One Cologne 2020: Online“ durch Enter Records veröffentlicht. „Mit dieser Kooperation verbinden wir die zwei elementaren Säulen unseres Sponsorings, Musik und Gaming, und ermöglichen dem Sieger des Contests die Veröffentlichung des offiziellen ESL One Cologne Online Soundtracks bei Enter Records“, erklärt Nadja Gärtner von Warsteiner.

Im eSports-Wettbewerb selbst kämpfen 32 Mannschaften aus vier verschiedenen Regionen der Welt um 500.000 US-Dollar Preisgeld. Am 18. August starten Europa und Nordamerika in das Online-Turnier. Für die Teams ist ein Gewinn in Höhe von 325.000 (Europa) und 135.000 (Nordamerika) US-Dollar vorgesehen. Für die Mannschaften aus Asien und Ozeanien beginnt der Wettbewerb erst am 25. August, in beiden Regionen wird um 20.000 US-Dollar Preisgeld gespielt. Die teilnehmenden Teams wurden in regionalen Qualifikationsturnieren ausgewählt und freuen sich darauf, jetzt um den Sieg zu kämpfen. In der Region Europa sind zudem zwei deutsche Teams, „BIG“ und „Sprout“ vertreten. „BIG“ befindet sich derzeit auf dem ersten Platz der Weltrangliste. In Europa sind insgesamt sieben der zehn besten Teams der Welt am Start.