Ausbildungsstart bei der Warsteiner Gruppe

Familienunternehmen freut sich über 19 neue Auszubildende

brilon-totallokal: Gelungener Start in das bevorstehende Berufsleben: Am 3. August haben 19 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei der Warsteiner Gruppe begonnen. An den Brauereistandorten Warstein, Paderborn und Herford machen sie einen bedeutenden Schritt in das Berufsleben und erlernen insgesamt acht verschiedene Berufsbilder aus dem kaufmännischen und technischen Bereich.

Fachkräfte von morgen: Die Warsteiner Gruppe heißt 19 neue Auszubildende willkommen. Die Lehrlinge starteten vergangenen Montag in den Betrieben und werden in den kommenden zwei- bis dreieinhalb Jahren ihre Ausbildung an den Unternehmensstandorten Warstein (13), Paderborn (2) und Herford absolvieren (4). Sie erlernen acht unterschiedliche Berufe sowohl aus dem technischen als auch kaufmännischen Bereich. „Wir freuen uns sehr über die Berufsanfänger in den verschiedenen Bereichen“, sagt Nikolaus Berent, Ausbildungsleiter für die kaufmännischen Berufe bei Warsteiner. Wilfried Bitter, Ausbildungsleiter der technischen Berufe, erklärt weiter: „Die Ausbildung von Nachwuchskräften ist für uns jedes Mal spannend. So viele neue Gesichter im Betrieb zu sehen und junge, motivierte Menschen ausbilden zu dürfen, ist nicht selbstverständlich. Wir sind froh, ihnen diese Chance bieten zu können und wünschen allen viel Erfolg für ihre Ausbildung.“

Die neuen Lehrlinge sind:

Am Standort Warstein werden Lara Steiner und Jan Niklas Kraenke zur/ zum Industriekauffrau/-mann ausgebildet. Die Ausbildung zum Mechatroniker hat für Kevin Enste, Chris Roderfeld, Tom Klösener und Luca Frigge begonnen. Cara Riesselmann erlernt den Beruf der Brauerin und Mälzerin. Jonas Bunte, Dylan Mena-Gea, Yara Naß und Meike Konetzka haben sich für eine Lehre zum Maschinen- und Anlagenführer entschieden. Moritz Bräutigam freut sich auf seine Ausbildung zum Chemielaboranten und Francesco Calabrese Maiella zur Fachkraft für Lagerlogistik. Am Standort Paderborn startet Jan Güse seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und Kilian Sturm wird Brauer und Mälzer. In der Herforder Brauerei werden Franz Wichmann und Leon Hoeck zum Brauer und Mälzer ausgebildet. Für Carlos Schuba hat der Ausbildungsweg zum Industriemechaniker und für Timon Wesemann zum Elektroniker für Betriebstechnik begonnen.

Bild: Die beiden Ausbildungsleiter Nikolaus Berent und Wilfried Bitter, der kaufmännische Geschäftsführer Dr. Carsten Rockholtz, die Brauerei-Inhaberin Catharina Cramer, der Geschäftsführer Technik Ulrich Brendel, die Personalreferentin Ulrike Risse sowie Personalleiterin Stefanie Püschel (v.l.n.r. hintere Reihe) begrüßen die neuen Auszubildenden der Warsteiner Brauerei (vordere Reihen).