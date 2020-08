Elektrischer Strom aus Wind und Sonne

Eine grafische Darstellung der Erneuerbaren Energien Wind- und Solarstrom vom Januar 2020 bis Anfang August 2020

brilon-totallokal: Aufgezeigt wird die erzeugte durchschnittlich Tagesleistung der Wind- und Solaranlagen in den ersten 7 Monaten im Jahr 2020. Deutlich wird die tägliche, aber auch die jahreszeitlich stark unterschiedliche Stromerzeugung von Wind und Sonne. Die Energiedifferenz zum Verbrauch durch das Auf und Ab der EE ist von anderen flexiblen Erzeugern wie Gas- oder Steinkohlekraftwerken zu decken

Installiert ist in D eine Wind- und Solarleistung von etwa 112 Gigawatt. Ein täglicher Spitzenwert (Wind und Solar) von 46 GW wurde am 11.02.2020 erreicht, die minimale Erzeugung mit 5,8 GW am 23.01.2020. Der Monat Februar zeigte eine sehr hohe Windstromeinspeisung.

Auch jahreszeitlich ergeben sich hohe Unterschiede dieser Erneuerbarer Energien. Um in etwa den Jahrestrend darzustellen nun folgende Zahlen: Lineare Windstromkennline in diesem Jahresabschnitt fallend von 27 GW nach 5 GW, Solarstromerzeugung steigend von 2 GW nach 12 GW. Bis zum 08. Aug. erzielten alle Wind- und Solaranlagen im Jahresmittel etwa 20 % ihrer installierten Nennleistung. Die Solarenergie erreichte ca. 45 % der Windenergie.

Novum:

Am 08.08.2020 um 10 Uhr erzeugten die gesamten Windkraftanlagen auf See und an Land nur 0,1 GW! Die Solarstromerzeugung lag zu diesem Zeitpunkt bei hohen 23 GW.

Daten: SMARD (ohne Gewähr)

Quelle: Dieter Frigger

