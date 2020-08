POL-HSK: 175 km/h mit manipuliertem Krad

Abermals kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 251 zwischen Brilon-Wald und Willingen.

brilon-totallokal: Die gut ausgebaute Strecke verwechseln leider immer wieder einige Motorradfahrer mit einer Rennpiste. Hierdurch bringen sie sich und andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr. Am Montag um 19.15 Uhr nahmen die Beamten des Verkehrsdienstes das Motorrad eines 31-jährigen Willingers ins Visier. Hierbei stellten sie eine Geschwindigkeit von 175 km/h fest. Erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt 100 km/h.

Der Fahrer wurde angehalten und die leistungsstarke BMW Supersportler überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Endschalldämpfer (auch db-Killer genannt) ausgebaut worden war. Hierdurch erlosch die Betriebserlaubnis des Motorrads. Den Willinger erwarten nun ein dreistelliges Bußgeld, Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

