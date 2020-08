Tennisstadtmeisterschaften in Madfeld ein voller Erfolg!

Am vergangenen Samstag sind die 11. Briloner Tennisstadtmeisterschaften in Madfeld zu Ende gegangen.

brilon-totallokal: „Das Turnier war mal wieder ein voller Erfolg“ so Klaus Willeke der diesjährige Turnierleiter vom TC Madfeld. „Wir haben in den vergangenen zwei Wochen tolle Spiele bei bestem Wetter gesehen und hatten eine hervorragende Zuschauerresonanz.“ So Willeke zum Verlauf des Turniers. Es wurde in 11 Konkurrenzen mit 57 Teilnehmern gespielt. Bei bestem Tenniswetter musste der Kühlschrank mit Flaschengetränken oft genug aufgefüllt werden, sodass die Versorgung von Zuschauern und Spielern immer gewährleistet war. Hierfür war das ganze Vorstandsteam zuständig, besonders Andrea Willeke als „Hüttenwirtin“ war gefragt und unermüdlich im Einsatz. Der 1. Vorsitzende Willi Kemmerling hat sich fast jeden Tag um die Plätze gekümmert, damit die Spielerinnen und Spieler beste Bedingungen auf der Tennisanlage in Madfeld vorfanden. Dies wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit großer Zufriedenheit honoriert, auch der Turnierausschuss Dietmar Aniol, Markus Gräff und Klaus Willeke arbeiteten hervorragend zusammen, um den Turnierverlauf zu steuern.

Zur Siegerehrung gab es dann für alle Gewinner den verdienten Lohn, nicht nur einen Wanderpokal und eine Urkunde, sondern auch schöne Sachpreise, die der Verein vom Startgeld finanziert hatte. Für alle 1. Sieger gab es einen Gastronomie Gutschein, die Zweitplatzierten bekamen ein individuell bedrucktes Handtuch als Erinnerung an die Stadtmeisterschaften 2020 in Madfeld und alle Drittplatzierten und Sieger der B-Runde bekamen von der Westheimer Brauerei gesponsorte Sachpreise. Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch und Ortsvorsteher Heinz Bickmann waren bei der Siegerehrung dabei, ebenso wie Turnierausschuss und Turnierleitung. Zum 40-jährigen Jubiläum des TC Madfeld 1980 e. V. gratulierte Dr. Christoph Bartsch im Namen der Stadt recht herzlich, auch wenn leider wegen der aktuellen Corona-Pandemie eine an die Siegerehrung anschließende Feierlichkeit ausfallen musste. Im Folgenden nun die Siegerinnen und Sieger, der Übersichtlichkeit halber in Tabellenform. Beim TC Madfeld besteht Einigkeit, dass man gerne in naher Zukunft und dann hoffentlich ohne Corona-Auflagen dieses Turnier wieder ausrichten möchte.

