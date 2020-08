Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten veranstaltet Firmen-SOLO-Lauf

Dieses Jahr ist alles anders

brilon-totallokal: Der traditionelle Volksbank Firmenlauf in Brilon fand in den letzten Jahren mit großer Beliebtheit statt. Auch in diesem Jahr soll trotz Corona nicht gänzlich auf das sportliche Ereignis verzichtet werden.

So hat sich die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten zusammen mit adiepro sport/event eine Alternative unter Berücksichtigung der bestehenden Hygienevorschriften einfallen lassen: den Volksbank Firmen-SOLO-Lauf. Dieser gibt allen Läufern die Möglichkeit, solo oder in Kleingruppen, den aktuellen Vorgaben entsprechend, an dem Lauf teilzunehmen. Die Laufstrecke kann sich jeder an einem beliebigen Ort aussuchen und zwischen Freitag, 4. September ab 18.00 Uhr und Sonntag, 6. September bis 18.00 Uhr absolvieren.

Auch in diesem Jahr finden neben dem Volksbank Firmen-SOLO-Lauf auch der Staffel-SOLO-Lauf powered by Egger und der Azubi-SOLO-Cup powered by REMBE statt.

Nähere Informationen zu den Läufen sind unter www.vb-bbs.de/sololauf zu finden. Dort kann sich auch jeder kostenlos online anmelden.

Ein weiteres exklusives Angebot hält die Volksbank für die Läufer bereit: ein speziell für diesen Lauf designtes Funktionsshirt für nur 20,00 Euro. Volksbank Mitglieder zahlen nur 10,00 Euro. Bestellen kann man das Shirt bei der Anmeldung. Dort gibt es auch weitere Informationen. Auf dem T-Shirt ist ein spezieller Hashtag abgedruckt – die Veranstalter freuen sich über viele Fotos mit dem Hashtag #volksbankfirmensololauf von sportlichen Teilnehmern in den Sozialen Medien.

Gewinnen – Sparen – Helfen

Mit der Teilnahme am Firmen-SOLO-Lauf kann auch jeder etwas Gutes tun und hat die Chance auf tolle Gewinne. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten schenkt jedem Läufer ein Gewinnsparlos. Mit diesem Los nimmt man an der Monatsverlosung des Gewinnsparvereins teil und unterstützt gleichzeitig soziale Projekte in der Region.

In diesem Fall kommen die Reinerlöse dem Tierheim in Brilon zugute, welches sich die Auszubildenden der Volksbank im Rahmen eines Projektes bis Ende des Jahres als zu fördernden Verein ausgesucht haben.

Mit der ausgedruckten Anmeldebestätigung kann sich der Teilnehmer sein persönliches Los in einer der Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten abholen. Nähere Informationen zu diesem speziellen Azubi-Projekt gibt es auf der Webseite der Volksbank: www.vb-bbs.de/azubiprojekt.

Bild: Die Veranstalter des traditionellen Firmenlaufs freuen sich auf das etwas andere Event in Zeiten von Corona.

Quelle: Edith Kunz – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon