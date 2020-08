Mit Rad zur Tat – Auch im Sommer ein Frischekick!

Die AOK NORDWEST bietet die 1. Sonderaktion für die Teilneh-mer der Briloner Gesundheitsinitiative ‚Mit Rad zur Tat‘

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr findet in der Zeit vom 4. April bis 31.Oktober wieder die beliebte Briloner Gesundheitsinitiative ‚Mit Rad zur Tat‘ statt. Die AOK NORDWEST ist Aktions-Partner und hat sich angesichts der derzeitigen Tem-peraturen etwas Besonderes für die Radlerinnen und Radler der Initiative ausgedacht. „In der Zeit vom 17. bis 21.08.2020 können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fahrrad-Kühltasche in unserem AOK-Kundencenter in Brilon abholen (solange der Vorrat reicht). Gerade bei diesen hochsommerlichen heißen Temperaturen ist es wichtig, regelmäßig ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die stabile Fahrrad-Kühltasche hält Lebensmittel und Getränke unterwegs frisch. Wir unterstützen damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Briloner Gesundheitsinitiative sehr gerne“, er-klärt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie Anmelde- und Teilnehmerkarten erhalten Interessierte bei allen vier Partnern: Firma Feldmann, E-Bike Store Schröder, den Krankenkassen AOK NORDWEST und der Barmer sowie bei der BWT und im Rat-haus.

Quelle: AOK NORDWEST – Die Gesundheitskasse

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon