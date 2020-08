Neues Brettspiel über Südwestfalen ab sofort in den Bibliotheken des Hochsauerlandes ausleihbar

Südwestfalen Agentur bringt ein Brettspiel auf den Markt: Die Region Südwestfalen entdecken und kreativ gestalten – das ist das Ziel.

brilon-totallokal: Die Region Südwestfalen ist geprägt von einer starken Wirtschaftsstruktur und einer abwechslungsreichen Natur- und Kulturlandschaft. Die Menschen dort waren immer in Bewegung, veränderten ihre Lebensbedingungen nach den Gegebenheiten und Anforderungen der Zeit, so gilt Südwestfalen heute als Wiege der Industrialisierung. Trotz allem ist die Region in der Mitte Deutschlands heute von einem Bevölkerungsschwund betroffen. Vor allem junge Menschen verlassen Südwestfalen, um ihren Lebensmittelpunkt an einem Ort einzurichten, von dem sie sich mehr Möglichkeiten zu leben, zu lernen und zu arbeiten versprechen.

Die Südwestfalenagentur hat nun in der Zusammenarbeit mit Spieleentwicklern, Lehrerinnen und Lehrern, Experten aus Heimatvereinen, Tourismus und Wirtschaft das Spiel „Vision Südwestfalen“ entwickelt, produzieren lassen und den Bibliotheken der Region zur Verfügung gestellt. Das Brettspiel umfasst zweierlei Aufgaben: Geht es in einem ersten Schritt darum, eigene Visionen für die Region umzusetzen, müssen dafür in einem zweiten Schritt Fragen zur Region rund um die Themen Umwelt, Politik, Kultur, Wirtschaft und Soziales beantworten werden.

Durch dieses Zusammenspiel von Wissen und Kreativität lernen die Spieler die Region kennen und können gleichzeitig in einem Austausch miteinander Strategien und Ideen entwickeln, die Südwestfalen attraktiver machen. Das Spiel eignet sich für die unterschiedlichsten Unterrichtsfächer und für das Spielen zuhause. Das Brettspiel kann ab sofort in den öffentlichen Bibliotheken (Arnsberg, Meschede, Olsberg, Brilon, Marsberg und Sundern) im Hochsauerlandkreis ausgeliehen werden.

