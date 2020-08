Reger Austausch über Sport und Ehrenamt im Hochsauerlandkreis

NRW-Staatssekretärin Andrea Milz zu Besuch in der Region

brilon-totallokal: “Mit über 420 Vereinen im Hochsauerlandkreis zählen wir zu den sportbegeistertsten und auch talentreichsten Sportregionen in NRW. Der Sport lebt vom Ehrenamt, aber die Kosten für Instandhaltungen und Sanierungen von Sportstätten können die Vereine kaum aus eigener Kraft stemmen. Umso wichtiger ist es, dass Fördermittel für Sportbünde bereitgestellt werden”, begrüßte Landrat Dr. Karl Schneider die Staatssekretärin Andrea Milz, den Parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser und Detlef Lins, Vorsitzender des KreisSportBundes Hochsauerlandkreis e.V.

Im Rahmen ihrer Sport- und Ehrenamtstour war Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, in der vergangenen Woche zu Besuch im Hochsauerlandkreis. “Neben der persönlichen Übergabe von fünf Förderentscheidungen aus dem Programm “Moderne Sportstätten 2022″ und den bei der Rundreise gewonnenen Eindrücken von den Vereinen und Sportstätten liegt ein besonderer Schwerpunkt im fachlichen Austausch mit dem KreisSportBund und dem HSK”, sagte Andrea Milz. Schwerpunkt der 90-minütigen Diskussion war die Neukonzeption im Bereich der Talentsichtung und Talentförderung sowie die Auswirkungen vor allem auf die leistungs- aber auch breitensportlich orientierten Vereine im Hochsauerlandkreis. Andrea Milz konnte hierbei einige konstruktive Anregungen mit nach Düsseldorf nehmen.

Im Rahmen des Förderprogramms “Moderne Sportstätten 2022” wurden insgesamt 120 Anträge der Vereine aus den zwölf Kommunen und Gemeinden des Hochsauerlandkreises gestellt. “Für die bereits ausgestellten Fördermittel bedanken wir uns ganz herzlich und würden uns natürlich aufgrund der deutlichen Überzeichnung in der ersten Runde sehr darüber freuen, wenn das Förderprogramm auch nach 2022 fortgesetzt wird”, so Detlef Lins, Vorsitzender des KreisSportBundes Hochsauerlandkreis e.V.

Über eine Förderbewilligung von insgesamt 154.724 Euro freuten sich die fünf Vereine SC Neuastenberg-Langewiese 1908, FC Siedlinghausen 1920, Skiklub Winterberg 1907, SuS Blau-Weiß Silbach und VfR Winterberg 1921. Zu den Förderentscheidungen erklärt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Kaiser: “Die Sportlandschaft im Hochsauerlandkreis ist vorbildlich entwickelt. Die Förderprogramme des Landes sind treffgenau und hilfreich für die ehrenamtlich geführten Sportvereine. Ein großes Lob an alle Aktiven.”

“Auch, wenn der Sport wie so vieles andere unter Corona in den letzten Wochen und Monaten gelitten hat: Der Sport ist und bleibt auch künftig eine wichtige gesellschaftliche Kraft bei uns im Hochsauerlandkreis. Daher fördert der Hochsauerlandkreis jährlich den KreisSportBund mit rund 115.000 Euro”, sagte Landrat Dr. Schneider abschließend.

Bild: Landrat Dr. Karl Schneider begrüßte die Staatssekretärin Andrea Milz, den Parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser und Detlef Lins, Vorsitzender des KreisSportBundes Hochsauerlandkreis e.V.

Fotocredits: Hochsauerlandkreis

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

