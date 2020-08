YoungCaritas Brilon hilft Wohnungslosen in Dortmund

brilon-totallokal: Brilon/Dortmund: Gemeinsam Gutes tun, ist der gemeinsame Nenner der Engagierten der YoungCaritas Brilon. Viele Hilfs-Aktionen sind bereits vor Ort gelaufen, doch zum Ferienende haben sechs Jugendliche einen Ausflug in die Großstadt Dortmund gemacht. Nicht um zu shoppen, sondern um Menschen, konkret Wohnungslosen, mit der Aktion „Warm durch die Nacht“ zu helfen.

Auf der Hinfahrt wurde doch noch ein Stopp am Supermarkt eingelegt. Und es wurde auch geshoppt: Hundeleckerlis, Mundspülung, Tampons oder Deos. „Wir haben überlegt, was Menschen ohne Obdach im Alltag wirklich brauchen können oder sich wünschen würden“, sagte Nadine Gebauer, YoungCaritas Koordinatorin bei der Caritas Brilon. Die Alltagswaren sollten später als kleine Geschenke verteilt werden. „Wir wollen Menschen unterstützen, ob durch kleine Geschenke, ein liebes Wort oder ein offenes Ohr“, betonte Nadine Gebauer. Dafür pflegt man bei YoungCaritas Netzwerke.

Die Aktion „Warm durch die Nacht“ wurde von der YoungCaritas Dortmund zunächst in den kalten Jahreszeiten gestartet. „Aber schnell wurde in Gesprächen mit den Wohnungslosen klar, dass Menschen in Not ganzjährig Hilfe brauchen, auch wenn es warm ist“, erklärte Kristina Sobiech, Koordinatorin YoungCaritas Dortmund, während der Kennen-Lern-Runde. Gemeinsam schauten die Jugendlichen einen kurzen Filmausschnitt aus „Ich, Daniel Blake“ und diskutierten über Armut und Not und Wohnungslosigkeit.

Miteinander gesprochen wurde anschließend auch auf der Straße: „Wir haben viele Menschen und ihre Geschichte gehört“, erzählte Nadine Gebauer, „Und wir haben auch einen ganz anderen, konkreten Einblick erhalten, wie viele Facetten Armut haben kann.“ Armut aufgrund von Alter. Armut aufgrund von Trauma und / oder Sucht oder psychischen Beeinträchtigungen. „Wir waren erstaunt, wie viele bedürftige Menschen die YoungCaritas Dortmund schon kennen und diese sich freuen, dass die Jugendlichen trotz Corona immer wiederkommen“, erzählte Nadine Gebauer. Zwar gibt es mit Blick auf die Hygieneregeln keine selbst geschmierten Schnitten oder Kaffee mehr, aber Gespräche sind mit Abstand und Mundschutz immer noch möglich. Eine Begegnung blieb besonders in Erinnerung: „Wir haben das Straßenmagazin ‚Bodo schafft Chancen‘ in die Hand bekommen und mit dem Verkäufer gesprochen. Es tue ihm so gut, eine Aufgabe zu haben, und nicht taten- und antriebslos auf der Straße zu sitzen und zu betteln.“

Nach der Aktion setzten sich die Briloner und Dortmunder Jugendlichen noch einmal zusammen. Welcher Mensch, welche Geschichte ist im Kopf geblieben? Was haben sich die Menschen gewünscht? Was wird dringend benötigt, wenn man ohne Wohnung durch das Leben kommen muss? „Die Menschen in Not brauchen auch Mundschütze, die ja recht teuer gehandelt werden. Selber machen ist nicht: Denn ohne Wohnung, kein Strom, keine Nähmaschine, keine selbst genähten, günstigen Masken“, erklärte Nadine Gebauer. „Daran hatten wir gar nicht gedacht.“ Aber die YoungCaritas Akteure wollen die Aktion wiederholen und die Dortmunder Kolleginnen unterstützen und den Menschen auf der Straße helfen, und zwar immer ganz einfach, weil konkret und unverbindlich. „Und obwohl es ein trauriges Thema ist, haben wir auch mit den Menschen gelacht und viel gelernt und einfach Spaß gehabt“, waren sich die Briloner einig.

Info Mach mit: Gutes tun, was Spaß macht und anderen hilft

Du möchtest dich auch sozial engagieren? Hast aber fast keine Zeit? Egal, wir machen es passend für dich. Wir wollen auch mit kurzen und einmaligen Aktionen die Welt ein bisschen besser machen. Aktuell läuft die Postkarten-Aktion für einsame Menschen und / oder Bewohner in Seniorenzentren und Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung – entweder handschriftlich oder über die Postando-App.

Du findest uns auf Instagram youngcaritasbrilon oder sprichst Nadine Gebauer an: 0151 – 1631 6071, [email protected]

