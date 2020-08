Das “Etwas Andere Schützenfest” in Rösenbeck

Frank und Sylvia Schlüter regieren ein weiteres Jahr die St. Laurentius Schützen in Rösenbeck

brilon-totallokal: Kalendarisch ist es eigentlich eines der letzten Schützenfeste der Saison. Aber wie überall war es in diesem Jahr halt anders. Am vergangenen Wochenende hätten die Rösenbecker ihr Schützenfest gefeiert. Und gefeiert wurde trotzdem.

Am Samstag spielte der Musikverein Rösenbeck zum Auftakt der „besonderen Tage“ drei Ständchen an verschiedenen Plätzen im Dorf. Am Sonntag wurde zum Patronatsfest St. Laurentius die hl. Messe in der Dorfmitte vor dem Ehrenmal gefeiert. Anschließend fand dort die Kranzniederlegung zum Gedenken der Gefallenen statt. Damit war der offizielle Teil abgeschlossen. Ein Ständchen des Musikvereins am Montagmorgen unter der Vogelstange rundete das „andere Rahmenprogramm“ ab.

Dafür fanden an allen Tagen viele kleine private Feste mit Abstand und Anstand in den Gärten statt. Schützenfestfeeling in den Gärten brachte am Samstag das Königspaar in Form von exklusiven 5 l-Bierfässchen Westheimer. Für den kleinen Hunger konnten Bratwürstchen für den Grill bestellt werden. Am Sonntag konnte man sich frisches Bier vom Fass direkt vor die Haustür bringen lassen. Diese wurde mit dem Bierzapfmobil und Livemusik geliefert. Und wer am Montag auf seine traditionelle Bowle nicht verzichten wollte, hatte die Möglichkeit original Schützenfestbowle als „Bowle to go“ für die Feier zuhause zu ordern.

Doch was ist mit den Jüngsten? Kein Karussell, keine Schießbude, kein Kindertanz – geht doch gar nicht! Das Rösenbecker Königspaar Frank und Sylvia hat sich für die Jüngsten etwas einfallen lassen. Anstatt Süßigkeiten nach dem Kindertanz gab es als Ersatz einen Gutschein für die „Schnuckerbude von Röleke“. Dieser Gutschein wurde im Vorfeld vom Königspaar persönlich zu allen Kindern nach Hause gebracht. Er konnte dann am Sonntagmittag eingelöst werden und sorgte für Begeisterung bei den Jüngsten.

Quelle: Norbert Müller – St. Laurentius Schützen Rösenbeck

