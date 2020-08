Schornsteinbrand an der Altenbürener Straße

Verkehrsbehinderung auf der Altenbürener Straße wegen eines Schornsteinbrands

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Schornsteinbrand an die Altenbürener Straße alarmiert. Passanten hatten an einem Mehrfamilienwohnhaus eine Rauchentwicklung am Kamin festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Trotz umfassender Kontrolle des Gebäudes unter Einsatz von Atemschutz und über die Drehleiter konnte kein Brand festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an den Bezirksschornsteinfegermeister übergeben. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderung auf der Altenbürener Straße, die Polizei regelte den Verkehr.

Neun Einsatzkräfte waren rund eine Stunde im Einsatz.

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

