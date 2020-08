Duales Studium in Meschede und Soest

Fachhochschule Südwestfalen bietet zum Wintersemester 2020/21 ausbildungs- und praxisintegrierende Studiengänge an

brilon-totallokal: Die Fachhochschule Südwestfalen bietet an den Standorten Meschede und Soest zum Wintersemester 2020/21 ein Duales Studium an. Möglich sind ausbildungs- oder praxisintegrierende Varianten in den Bachelor-Studiengängen Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Der Begriff Duales Studium wird benutzt, wenn akademisches Lernen

mit berufspraktischem Lernen verknüpft wird – so sagt es der Wissenschaftsrat. Dabei muss es mindestens zwei Lernorte geben, typischerweise eine Hochschule und ein Unternehmen. Das ausbildungsintegrierende Studium verknüpft hierzu eine betriebliche Ausbildung mit einem Studium und dauert neun Semester. Das praxisintegrierende Studium verknüpft Theoriephasen in der Hochschule und gelenkte Praxisphasen im Unternehmen. Diese wechseln sich über die Dauer von sieben oder acht Semestern ab.

Aus einem Dualen Studium folgt oft ein lange währendes Arbeitsverhältnis. Studierende schätzen zudem die finanzielle Sicherheit, die ihnen duale Studienmodelle bieten. So bleiben ihnen Jobs zum Gelderwerb erspart, die nicht in jedem Fall dem Studienziel dienen. Stattdessen erleben sie die berufliche Praxis und können diese mit den Inhalten des Studiums verknüpfen. Unternehmen können mit einem Dualen Studium Mitarbeitende gezielt qualifizieren. Darüber hinaus profitieren sie von anwendungsorientierten Projekt- und Abschlussarbeiten, die von der Fachhochschule Südwestfalen betreut werden.

Voraussetzung für das Duale Studium ist eine Hochschulzugangsberechtigung, sprich Abitur, Fachhochschulreife oder eine vergleichbare Qualifikation. Bewerbungen für das Wintersemester 2020/21 sind in Meschede noch bis zum 15. September, in Soest noch bis zum 30.September möglich. Informationen für Studieninteressierte und Unternehmen gibt es unter www.fh-swf.de/cms/dualesStudium

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon