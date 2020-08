Selbstlernzentrum „Sprache und Beruf“ in der Volkshochschule Brilon startet

Ab sofort ist es immer mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr soweit

brilon-totallokal: Das Selbstlernzentrum „Sprache und Beruf“ öffnet in der VHS Brilon seine Pforten. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund, die Hilfestellungen bei beruflichen oder anderen Anliegen benötigen, beispielsweise bei der Ausbildungssuche oder Anerkennung von vorhandenen Abschlüssen.

Finanziert wird das Selbstlernzentrum aus Mitteln der Integrationspauschale der Stadt Brilon und ist somit ein weiteres Beispiel für die enge und gute Zusammenarbeit der Stadt Brilon mit der VHS. In den vergangenen Jahren konnten dank dieser Zusammenarbeit bereits viele Projekte und Kurse für eine sinnvolle und bedarfsgerechte Integrationsarbeit umgesetzt werden. Neben den eigentlichen Teilnehmenden soll das Angebot auch von Institutionen, ehrenamtlichen Betreuern, Firmen oder weiteren Organisationen genutzt werden, die Interessierte ab sofort hierauf verweisen können.

Ob die Erstellung eines Lebenslaufs, Wohnungssuche oder ein individueller Ausbau der bereits vorhandenen Sprachkenntnisse durch digitale Lernangebote: Im Selbstlernzentrum können die Teilnehmenden Unterstützung in ganz unterschiedlichen Bereichen erhalten, die allesamt zu einer größeren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben führen. Eine sozialpädagogische Betreuung steht während der gesamten Zeit für Fragen zur Verfügung. Auch in den weiteren VHS-Geschäftsstellen Marsberg und Olsberg sind die Selbstlernzentren gestartet und finden dort ebenfalls wöchentlich statt.

Interessierte können sich telefonisch unter 02961-6416 zum nächsten freien Termin des Selbstlernzentrums anmelden. Eine vorherige Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze zwingend erforderlich.

Bild: Karin Wigge (Stadt Brilon), ein Teilnehmender, Charly Dekrmnjian (VHS Brilon) sowie Michael Klaucke (VHS-Leiter) freuen sich über den Start des neuen Selbstlernzentrums „Sprache und Beruf“ (v.l.n.r.).

Bildquelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Quelle: Friederike Gretsch – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon