Wahlkampfsabotage in Gudenhagen-Petersborn

Ein großteil der Wahlkampfplakate in Gudenhagen-Petersborn wurden wiederrechtlich entfernt

brilon-totallokal: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in dieser Woche sind fast alle Wahlplakate der CDU und der FDP in Gudenhagen-Petersborn entfernt worden. Hierbei handelt es sich nicht um einen Jugendstreich, sondern um ein bewusstes Vorgehen. Die Kabelbinder zum Befestigen der Plakate sind durchtrennt worden. Dieses ist nicht nur ein erneuter Aufwand neue Plakate zu beschaffen, sondern ein Kostenfaktor für die Kandidaten, die diese Plakate selbst bezahlen müssen.

Quelle: Wolfgang Diekmann

