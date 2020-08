Geschmacksexplosion auf Terrasse und Balkon

Von diesen Erdbeeren kann niemand die Finger lassen

brilon-totallokal: Makellos, rot und groß – so werden sie uns in der Auslage im Supermarkt am liebsten präsentiert: Erdbeeren. Doch Schein und Sein liegen leider häufig weit auseinander, sodass beim Hineinbeißen nicht selten die Enttäuschung auf dem Fuße folgt. Was so viel versprechend aussah, ist hart, nur hellrot und schmeckt oft wässrig und fad! Das liegt daran, dass das Obst für den Handel vor allem eins sein muss, nämlich transportfähig. Doch aufgepasst: Auch als Hobbygärtner bekommt man fast keine andere Qualität für den Eigenanbau. Aber eben nur fast, denn wer suchet, der findet!

Ein absoluter Geheimtipp für alle, für die das Aroma bei ihren Erdbeeren Priorität Nummer eins hat, sind die sogenannten Hummibeeren der Gärtnerei Hummel aus Stuttgart. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann vor über 70 Jahren mit der Entdeckung der ersten Klettererdbeere, dem KletterToni, durch den Firmengründer Reinhold Hummel. Entgegen aller Trends setzte Hummel bei seinen Züchtungen von Anfang an kompromisslos auf ein bestmögliches Geschmackserlebnis und spezialisierte sich ausschließlich auf Sorten für den Hobbygärtner. Das ist bis heute so. Hummibeeren sind nur als Jungpflanzen erhältlich, da ihre dunkelroten Früchte eben nicht transportfähig sind.

Dank der Zielgruppe ist das auch gar nicht notwendig, denn vom Garten ins Haus sind es meist nur wenige Meter. Doch selbst die sind für echte Erdbeerfans eine wahre Herausforderung, denn wer das herausragende Aroma der saftigen Früchte einmal kosten durfte, kann ihm nur schwer widerstehen! Auch ein Anbau auf Terrasse oder Balkon in Schale, Kübel oder Kasten ist möglich. Die hierfür geeigneten Sorten findet man im Onlineshop unter Balkonien Specials. Sie werden im April gepflanzt und können ab Juni bis zum Frost durchgehend geerntet werden. Waldfee, Meraldo, KletterToni und Co. sind echte Nascherdbeeren, die bei jeder Stippvisite eine wahre Geschmacksexplosion liefern. Damit man reichlich ernten kann, sollte man einen sonnigen Standort wählen und auf gleichmäßige Feuchte achten. Außerdem ist es ratsam, die Pflanzen in Kräuter-, Stauden- oder Pikiererde zu setzen und regelmäßig flüssigen Blühpflanzendünger zu verwenden. Ein Nascherlebnis der Extraklasse ist so garantiert. Beim KletterToni mit Rankhilfe übrigens bis hinauf auf 1,5 m Höhe!

Bild: Wer die Hummibeere auf Balkon, Terrasse und Co pflanzt, hat auch lange etwas davon, denn ab Juni können die Früchte geerntet werden – und zwar durchgehend bis zum Frost!

Foto: epr/ Reinhold Hummel GmbH & Co. KG

Quelle: Reinhold Hummel GmbH & Co. KG

