CDU-Fraktion beantragt den Abriss der alten Schule in Radlinghausen

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Brilon beantragt, die alte Schule in Radlinghausen abzureißen und an deren Stelle Wohnbaugrundstücke auszuweisen.

brilon-totallokal: Die alte Schule in Radlinghausen ist in einem baulich sehr schlechten Zustand und derzeit i. W. ungenutzt.

Demgegenüber besteht in Radlinghausen bereits seit langem ein ungedeckter Bedarf an Wohnbaugrundstücken, der bereits dazu geführt hat, dass junge, bauwillige Familien den Ort verlassen haben. Dies ist ein Zustand, der aus Sicht der CDUFraktion nicht hinnehmbar ist. Die CDU- Fraktion ist weiterhin der Meinung, dass Bauen in allen 16 Dörfern möglich sein muss und insoweit Wohnbaugrundstücke zur

Verfügung gestellt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die alte Schule abzureißen und an ihrer Stelle Wohnbaugrundstücke auszuweisen. Der dortige Spielplatz könnte in diesem Zuge auf den Bolzplatz hinter der Schützenhalle verlegt werden.

Quelle: Eberhard Fisch – CDU Fraktionsvorsitzender

