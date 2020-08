Die Lage im Geschäftsreiseverkehr bleibt angespannt

Die Corona-Krise und der Shutdown haben den Geschäftsreiseverkehr fast zum Erliegen gebracht.

brilon-totallokal: Dies hat das Gastgewerbe in Südwestfalen hart getroffen, denn die Geschäftsreisenden sind eine sehr wichtige Kundengruppe. Gleichzeitig ist die südwestfälische Wirtschaft auf standortnahe Hotel- und Gastronomieangebote angewiesen. Um die weitere Entwicklung im Geschäftsreiseverkehr besser einschätzen zu können, haben die drei südwestfälischen IHKs Arnsberg, Hagen und Siegen Ende Juli eine Blitzumfrage durchgeführt. Fast 350 Unternehmen aus allen relevanten Branchen wie der Industrie, dem Dienstleistungssektor, Bau, Handel und Verkehr haben teilgenommen. Die Ergebnisse hat die IHK Arnsberg am Freitag beim Sauerländer-Tourismusforum vorgestellt.

Wesentliche Erkenntnis: Geschäftsreiseverkehr wird bis Ende des Jahres kaum stattfinden.

Anlässe für Geschäftsreisen gibt es für die Unternehmen viele: Besuch von Messen und Kongressen, Seminaren und Workshops, Dienstleistungen vor Ort, Handelsreisen und Montagereisen. Gerade für Messen, Kongresse, Seminare und ähnliche Veranstaltungen besteht jedoch in diesem Jahr wenig Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Bei einem Großteil der Betriebe wird die Reisetätigkeit im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit bei unter 50 Prozent liegen. Auch für 2021 ist das Gros der Unternehmen für diesen Geschäftsreisebereich pessimistisch. Allerdings prägen große Unsicherheiten über das weitere Pandemiegeschehen die Einschätzungen.

Werden Geschäftsreisen dauerhaft durch digitale Formate ersetzt?

Gefragt nach der Bedeutung digitaler Formate als dauerhaftem Ersatz für Geschäftsreisen zeigt sich kein klares Bild: Jedes fünfte Unternehmen erwartet, dass sich dadurch das Geschäftsreisevolumen mindestens halbiert. Ein weiteres Fünftel prognostiziert nur einen geringen Ersatz durch Videokonferenzen und weitere digitale Formate. Thomas Frye, Geschäftsbereichsleiter der IHK Arnsberg, schlussfolgert: „Der Kuchen der Präsenz-Termine wird kleiner, in welchem Umfang, ist allerdings schwer vorherzusagen.“

Veranstaltungen von Unternehmen am eigenen Standort

Die Unternehmen der Region schicken ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur auf Geschäftsreise. Sie schaffen auch Anlässe für Reisen in die Region. Von den befragten Unternehmen bieten über 100 an ihrem Standort Veranstaltungen für Mitarbeiter oder Beteiligte von außerhalb an. Über die Hälfte dieser Unternehmen gibt an, dabei auch auf externe Angebote wie Catering oder Tagungsräume im Umfeld zurückzugreifen. Ein Drittel benötigt für seine Veranstaltungen auch Übernachtungsmöglichkeiten. „Solche Veranstaltungen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Gastronomie und Hotellerie in Südwestfalen“, so Stephan Britten, Tourismusreferent bei der IHK Arnsberg.

Aber auch hier sorgt Corona für einen deutlichen Einbruch. Über 80 Prozent der Betriebe planen dieses Jahr, wenn überhaupt, dann nur noch stark reduziert Veranstaltungen. Für 2021 wird die Lage etwas positiver bewertet. Sowohl im Vergleich zu 2020 als auch im Vergleich zum allgemeinen Geschäftsreise-Verhalten.

Rahmenprogramm als bedeutender Bestandteil

Für die Zeit nach der Pandemie geben die Unternehmen an, zu ihren Veranstaltungen auch wieder ein Rahmenprogramm anzubieten. Der Umfang dürfte durchaus das Niveau von 2019 erreichen. Tourismusreferent Stephan Britten: „Den Unternehmen ist es wichtig, nicht einfach nur eine Tagung oder ähnliches durchzuführen, sondern diese auch mit einem Event zu verbinden. Dies ist gerade im Sauerland eine Chance für die Freizeit- und Eventbranche, insbesondere natürlich für die Outdoor-Angebote.“

Thomas Frye ergänzt: „Nonverbale Kommunikation, informeller Austausch abseits der Tagesordnung, das persönliche Treffen und ein attraktives Rahmenprogramm sowie der Wunsch nach Teambuilding, all das braucht Präsenz vor Ort. Geschäftsreisen werden daher auch weiterhin notwendig bleiben.“

Quelle: Elisabeth Susewind – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon