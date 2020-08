Seminar zu Resilienz

Mit Resilienz wird die psychische und mentale Widerstandskraft bezeichnet, mit der es gelingt, schwierige Lebenssituationen, Lebenskrisen, Umbruchsituationen in Familie und Beruf oder auch Verluste, Niederlagen, Rückschläge zu überwinden und Veränderungen annehmen zu können.

brilon-totallokal: Diese Reservefähigkeit ermöglicht es dem Menschen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben, Herausforderungen und Stress kompetent zu meistern. Ein Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen vom 18. – 19.09.2020 in der Tagungsstätte Soest beleuchtet, wie Grundlagen der Resilienz entdeckt und vertieft, wie Optimismus entwickelt, Akzeptanz erlernt und Selbstverantwortung übernommen werden kann. Unter dem Titel „Resilienz – Wie Sie Ihre psychische und mentale Widerstandskraft entdecken und stärken können“ leitet Prof. Dr. Gabriele Hoppe, wissenschaftliche Studienortleiterin der Internationalen Berufsakademie (IBA) in Bochum, Interessierte zu dieser Entdeckungsreise an. Die Kosten betragen ohne Unterkunft und Verpflegung 150 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

