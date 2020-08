Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit

Rhetorik-Workshop bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: In diesem VHS-Workshop werden praxisnah Grundlagen in Rhetorik und Kommunikation vermittelt. Die Körpersprache als ein Mittel, um sicher aufzutreten bzw. die Situation für sich zu deuten, gehört ebenfalls zu den Kursinhalten.

Der Wochenend-Workshop findet von Freitag, dem 4. September, bis Sonntag, dem 6. September, im Briloner VHS-Haus statt. Die Kurszeiten sind 18:30 bis 21:45 Uhr am Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr am Samstag sowie 9:00 bis 13:00 Uhr am Sonntag.

Anmeldungen und weitere Informationen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

