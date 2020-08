Im Rahmen des vom Landessportbund NRW geförderten Projekt „Sport im Park“ hat der KreisSportBund Hochsauerlandkreis in Kooperation mit lokalen Vereinen und der AOK Nordwest in den Sommerferien kostenlose Outdoor-Sportangebote für Jung und Alt angeboten.

brilon-totallokal: Die gesamten Sommerferien über hieß es an den Standorten Arnsberg, Hüsten, Neheim, Grevenstein und Wenholthausen für Sportanfänger und erfahrene Sportler aktiv werden bei „Sport im Park“.



Ob bei einer entspannenden Yoga Einheit am frühen Morgen in Bröckelmanns Park in Neheim, bei einem schweißtreibenden Workout an der historischen Wennebrücke oder bei rhythmischen Beats in Grevenstein und bei vielen weiteren Kursen kamen alle Teilnehmer*innen voll auf ihre Kosten und hatten viel Spaß bei der Bewegung an der frischen Luft. In diesem Jahr gab es zusätzlich Kurse für die Kleinsten. Die Mini-Kicker zeigten bei den Fußball-Kids im Stadion Große Wiese in Hüsten ihr Fußballtalent und in Arnsberg konnten die Kids ihre Tanzkünste in dem Kurs Tanz dich fit Kids unter Beweis stellen.



Unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung war das Projekt „Sport im Park“ ein voller Erfolg. Bereits nach kurzer Zeit waren fast alle Kurse restlos ausgebucht. Durch die Unterstützung der lokalen Vereine TV Herdringen, SV Hüsten, RW Wenholthausen und dem SV Neptun und vielen motivierten Übungsleitern konnte ein qualitativ hochwertiges Sportprogramm angeboten werden.

In 2021 wird es wieder einen bewegten Sommer im HSK geben und das Projekt „Sport im Park“ wird auf weitere Kommunen ausgeweitet.



Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon