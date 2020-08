Südwestfalen-Tour der heimischen Abgeordneten der SPD

Die traditionelle Südwestfalen-Tour führte die Abgeordneten aus Land, Bund und Europa in diesem Jahr am ersten Tag in den Hochsauerlandkreis.

brilon-totallokal: Das erste Ziel war der Winziger Platz in Meschede. Bürgermeisterkandidat Heinz-Jürgen Lipke führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu zahlreichen Plätzen in der Innenstadt, die mit Regionale-Mitteln von über 14 Millionen Euro saniert wurde.

Der zweite Termin führte die Abgeordneten nach Brilon, wo sich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze der Delegation anschloss. Die TeilnehmerInnen wurden von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch empfangen. Es schloss sich ein Besuch der Stadtbücherei Brilon an, anschließend fand im Kurpark ein Gespräch über die Waldschäden und über Strategien zur Sicherung des Waldbestandes statt.

Den Abschluss des ersten Tages markiert der Besuch in Winterberg. Vertreter der ortsansässigen SPD führten die TeilnehmerInnen zunächst an den Hillebachsee in Niedersfeld, anschließend zum AdventureGolf bei Grönebach und zum Ende des Tages an die Sportstätten rund um die St. Georg-Schanze in Winterberg.

Fotocredits: privat

Quelle: Dirk Wiese MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon