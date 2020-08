Herren 50 des TC Brilon stehen im Halbfinale des Vereinspokals

Die Herren 50 Mannschaft des TC Brilon hat sich bislang gegen sehr starke Konkurrenz durchgesetzt.

brilon-totallokal: Die Bezirksligatruppe um Mannschaftsführer und Präsident Dietmar Aniol gewann, nach Freilos in Runde 1 und einem 2:1 Erfolg in Siegen in Runde 2, mit jeweils 3:0 gegen den TC Rosenthal und den TC Meinerzhagen im Viertel- bzw. Halbfinale. Beide Teams spielten in der Saison eine Klasse höher als die Briloner.

Im Halbfinale geht es nun gegen den haushohen Favoriten aus Recklinghausen, die in diesem Sommer drei Ligen höher spielten. Alle Spieler der Ruhrpottler weisen eine einstellige Leistungsklasse auf! Getreu dem Motto der Pokal hat seine eigenen Gesätze, gehen es die Briloner mit vollem Optimismus an. Die seit Jahren zusammengeschweißte Truppe hofft auf einen Einsatz des zurzeit verletzten Olaf Spiekermann. Mit ihm rechnet man sich eine kleine Außenseiterchance aus.

Das große Halbfinale steigt am 2. September ab 18 Uhr auf der Anlage Zur Jakobuslinde. Alle Tennisinteressierten sind herzlich eingeladen das Team zu unterstützen und anzufeuern.

Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass die erstmalige Austragung des Vereinspokals des Westfälischen Tennisverbandes ein riesen Erfolg ist und die Chance auf das Finale gegen den TC Blau-Weiß Halle in der OWL Arena (vormals Gerry Weber Stadion) lebt!

Eine Runde im Vereinspokal besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel. Gespielt wird unter der Woche von Juli bis September. 436 Mannschaften aus dem gesamten Verbandsgebiet nehmen in verschiedenen Altersklassen am Wettbewerb teil. Pro gewonnener Begegnung bekommt der Verein Punkte und so gibt es zusätzlich zu den Mannschaftswertungen auch eine Vereinswertung. Der Verein mit den meisten Punkten krönt sich zum König der Vereine!

Quelle: Stefan Elias – TC Brilon 07 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon