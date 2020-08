Lagerprofis auf dem Vormarsch

Qualifizierung zur IHK-Fachkraft Lagerwirtschaft/Logistik

brilon-totallokal: Im Bereich Lagerwirtschaft/Logistik sind heute Fachkräfte gefragt, die in der Lage sind, ein modernes, serviceorientiertes Lager und entsprechende Logistikaufgaben professionell zu managen. Das IHK-Bildungsinstitut bietet für diese Aufgaben eine Qualifikation mit IHK-Zertifikat an: „IHK-Fachkraft Lagerwirtschaft/Logistik“. Der Lehrgang startet erneut am 11. September in Lippstadt.

Unter dem Motto „Mehr Leistung fürs Lager“ werden die Absolventen innerhalb von 15 Abenden „auf den neuesten Stand gebracht“. Nach Bestehen des lehrgangsinternen Tests erhalten die Teilnehmer das begehrte Zertifikat “IHK-Fachkraft Lagerwirtschaft/Logistik”. In diesem Zusammenhang macht das Bildungsinstitut darauf aufmerksam, dass die Kosten für eine berufsbezogene Weiterbildung durch den NRW-Bildungsscheck unter bestimmten Voraussetzungen halbiert werden können.

Weitere Informationen dazu und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland, Petra Henke, Telefon 02931 878152 oder [email protected] erfragt werden.

