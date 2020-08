POL-HSK: Einbrüche im HSK

Gescheiterter Einbruchsversuch in Brilon

brilon-totallokal: Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch in den Keller eines Einfamilienhauses auf der Almer Straße einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr versuchten sie die Tür aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Haus. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon