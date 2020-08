Der Wald im Zeichen des Klimawandels

Wie der Borkenkäfer unsere Landschaft verändert

brilon-totallokal: Der Ortsverein Bündnis 90/Die Grünen Olsberg bietet am Sonntag, 30.08.2020 um 11.00 Uhr einen Waldbegang unter dem Thema „Wald im Zeichen des Klimawandels- Wie der Borkenkäfer unsere Landschaft verändert!“ an.

Treffpunkt ist in Elpe an der Vogelstange auf dem Drachenfluggelände. Forstbetriebswirt Antonius Vollmer wird Flächen zeigen, die vom Borkenkäfer geschädigt wurden. Es wird über die Forst- und Waldbewirtschaftung der Vergangenheit und die Perspektiven in der Zukunft diskutiert. Ebenso werden bereits aufgeforstete Kyrill-Flächen und ein Naturschutzgebiet erwandert.

Der Rundgang ist ca. 3 bis 4 Kilometer lang und wird ca. 2-3 Stunden dauern.

