Kostenlose Energieberatung in Kreishaus Meschede

Experte beantwortet Ihre Fragen jetzt auch wieder persönlich

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 3. September, beantwortet der Energieberater, Herr Dipl.-Ing. Ulrich Müller, jetzt wieder persönlich Fragen rund um das Thema der energetischen Gebäudetechnik. Die Sprechstunde findet grundsätzlich an jedem ersten Donnerstag im Monat am Stützpunkt im Kreishaus in Meschede statt. Eine vorhergehende Terminvereinbarung für die persönliche Beratung ist über die Kreisverwaltung unter 0291/94-2525 erforderlich.

Der Experte berät für der Verbraucherzentrale NRW unabhängig zum Beispiel zu Heizungstausch, zum Einsatz von erneuerbaren Energien sowie zu Fördermitteln für Neubau und Sanierung. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentralen ist die Beratung kostenlos. Wegen der bestehenden Regelungen ist auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten und ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon