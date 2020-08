Vereinsübergreifender Biathlonlehrgang in Seefeld

Der SK Winterberg und der SC Neuastenberg-Langewiese waren mit vielen Sportlern zum Sommerlehrgang in Österreich

brilon-totallokal: Mittwochmorgen ging es los. 20 Sportlerinnen und Sportler aus den Vereinen SK Winterberg und SC Neuastenberg-Langewiese machten sich gemeinsam mit fünf erfahrenen Trainern auf den Weg nach Seefeld in Tirol/Österreich.

Der Gruppe standen 6 Trainingstage mit einem vielseitigen Programm bevor. Mittags angekommen, wurde das Selbstversorgerhaus bezogen und eingerichtet, denn schon am Nachmittag stand das erste Training auf dem Plan. Bei einer Rollereinheit auf der Spitzensportanlage in Seefeld, wurde in verschiedenen Gruppen Technik trainiert und sich mit der Rollerbahn vertraut gemacht. In den Tagen darauf war weiterhin das Rollertraining eines der sonst sehr vielseitigen Inhalte, bei den sich die Aktiven bei top Bedingungen sehr gut weiterentwickeln konnten.

Ein Highlight war natürlich die Bergtour, bei der über mehrere Stunden 1200 Höhenmeter und eine Strecke von 8 km bewältigt werden mussten. Dies brachte bei den heißen Temperaturen viele an ihre Grenzen, was dem Spaß aber nicht im Weg stand. Auch eine Bergrollereinheit war beim ausgewogenen Programm dabei. Eine Strecke von 4,5 km musste bezwungen werden, um am Gipfel anzukommen. Außerdem waren noch Crossläufe, Schießtraining und das so wichtige Komplextraining im Biathlon bei diesem Lehrgang mit auf der Liste der Aktivitäten. Zum Abschluss gaben alle nochmal ihr Bestes beim Kontrollwettkampf in Kaltenbrunn, bevor alle erschöpft die Rückreise antraten.

Fazit: Es war ein sehr ausgewogener Lehrgang mit vielen sportlichen Endwicklungen bei den Sportlerinnen und Sportlern, die mit jeder Menge Einsatz, aber auch viel Spaß, tolle 6 Tage hatten.

Bild: Das Bild zeigt die Trainingsgruppe mit ihrem Trainerteam

Quelle: SC Neuastenberg-Langewiese (SCNL)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon