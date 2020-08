Hochsauerlanderinnen besetzen grünen Landesvorstand und LWL-Spitzenkandidatur

Die GRÜNEN sagen herzlichen Glückwunsch an die beiden Arnsbergerinnen Verena Verspohl und Martina Müller!

brilon-totallokal: Verena Verspohl, Sprecherin des GRÜNEN Ortsverbands Arnsberg, ist auf der vergangenen GRÜNEN Landesdelegiertenkonferenz in Dortmund mit 75,4 Prozent erneut in den Vorstand der GRÜNEN NRW gewählt worden. Martina Müller, Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN im LWL, hat sich erfolgreich um Listenplatz 1 der Reserveliste des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) für die Kommunalwahl am 13. September beworben und 92,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhalten.

“Hochsauerland und Südwestfalen brauchen starke grüne Stimmen, um überregional und landesweit gehört zu werden”, sagt Stefan Schütte, Sprecher des GRÜNEN Kreisverbandes Hochsauerland. “Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder diese Verantwortung weiter übernehmen”, ergänzt er.

Quelle: Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Hochsauerland