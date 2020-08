Papiersammlung der Kolpingsfamilie in Olsberg

Trotz der überall zunehmenden Digitalisierung, sammelt sich in unseren Haushalten nach wie vor viel Altpapier.

brilon-totallokal: Die Kolpingsfamilie Olsberg bietet am nächsten Wochenende wieder die Möglichkeit zur Entsorgung. Die damit erwirtschafteten Erlöse leitet die Kolpingsfamilie regelmäßig an verschiedenste gemeinnützige und wohltätige Organisationen vor Ort in Olsberg weiter. Die Sammelcontainer sind am Freitag, 04. September von 16:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 05. September von 8:00 bis 10:00 Uhr auf dem Parkplatz oberhalb des ehemaligen Olsberger Krankenhauses zur Anlieferung geöffnet.

Helfer der Kolpingsfamilie sind zu den angegebenen Uhrzeiten vor Ort und beim Verladen behilflich. Bei der Anlieferung müssen die Auflagen der Corona-Schutzverordnung berücksichtigt werden. Das bedeutet Maskenpflicht und Einhaltung des empfohlenen Mindestabstands von 1,50 m. Die Kolpingsfamilie Olsberg weist ausdrücklich darauf hin, dass die angegebenen Uhrzeiten zur Anlieferung unbedingt eingehalten werden müssen. Papier darf nicht lose vor den Containern entsorgt werden.

Ebenfalls können Weinkorken abgegeben werden. Diese werden an eine Behindertenwerkstatt weitergeleitet, die daraus hochwertiges Dämmmaterial herstellt. Bei Interesse steht detailliertes Info-Material zur Verfügung. Infos bei Werner Müthing, Tel.: 02962/5791.

Quelle: Christine Müthing – Kolpingsfamilie Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon